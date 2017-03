"See on meie tsunftipäev ja meid saab järjest rohkem ja rohkem," ütles täna Ugalas teatripäeva tähistav näitleja Egon Nuter, kui Õhtuleht uuris, mida teatripäev tema jaoks tähendab. "See on üks ilus kokkutulemise päev."

Teatriaasta on Nuteril läinud hästi, sest on saanud teha "huvitavat materjali". "Ma olen vist natuke laisk teatriskäija olnud see aasta," ütles Nuter, kui ei suutnud meenutada ühtki etendust, mis talle tänavu muljet oleks jätnud.