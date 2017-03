Tema surm äratas suurt tähelepanu nii Venemaal kui ka mujal maailmas. Jevdokimovi surnukeha avastati Moskva põhjaosas eeluurimisisolaatori number 5 (SIZO-5) 600 kongi tualetist 18. märtsi varahommikul kella nelja paiku.

Ühiskambris koos narkomaanidega

Jevdokimov istus algul ööpäevase videovalvega 500. kambris koos viie kaasvangiga. Kuu aega enne surma paigutati ta aga ümber videovalveta 600. kambrisse, kus koos temaga ootas oma saatust 11 vangi, peamiselt narkokaubitsejad ja salakaubavedajad. Tõsi, seal oli ka Jaroslavli oblasti väikelinna Pereslavl-Zalesski meer.

Kambris on kuus kahekorruselist nari, laud ja aken. Selle umbes ruutmeetrisuurune uksega suletav tualett on igast nurgast hästi nähtav.

Ametliku versiooni järgi avastas Jevdokimovi surnukeha vang, kes leidis tualetti minnes, et selle uks on suletud ja selle alt immitseb verd.

Jevdokimovi surnukeha ülevaatamisel leiti südame piirkonnast kaks torkehaava ja üks kõrist. Huvitaval kombel ei näinud ega kuulnud kaasvangid midagi. Arvestades seda, et kambris oli peale tema veel 11 inimest, siis on väheusutav, et keegi midagi ei tea.

Ühe versioonina pakuti välja, et Jevdokimov sooritas enesetapu, kuid seegi ei tundunud kuigi usutav. Ta oli kõiki süüdistusi eitanud, samuti polnud tal kaasvangidega konflikte.

Eeluurimisisolaatoris on fikseeritud kirjalikult tema viimased palved: ta soovis normaalset madratsit ja et tal lubataks minna vanglakirikusse, et seal palvetada. Samuti ei tundu loogiline, et Jevdokimov suutis endale kaks korda noaga rindu lüüa ja seejärel veel kõri läbi lõigata (või vastupidi).

Algul tekkis paljudel küsimus, kuidas sattus nuga üldse kambrisse, kuid siis teatasid uurijad, et see oli kuue sentimeetri pikkuse teraga keraamiline nuga, millele metalliotsijad ei reageeri.

Venemaa uurimiskomitee algatas Jevdokimovi surma asjus kriminaalasja. Uurijad oletavad, et ta mõrvati, sest kardeti tema võimalikke tunnistusi. Nii on näiteks välja pakutud, et Jevdokimovi mõrva tellis end praegu välismaal varjav Akim Noskov, kes on mõrvatu süüasjas üks kaasosalistest.

Inimõiguslane: see oli palgamõrv

Vene meedia ei mõista, kuidas osutus võimalikuks, et väga olulise riigiettevõtte, kosmoseagentuuri Roskosmos tähtsuselt teine mees, kes teadis ka palju riigisaladusi, pandi istuma koos halva kuulsusega kriminaalidega ühte kambrisse.

Senini on jäetud vastamata küsimusele, kelle korraldusel Jevdokimov väiksemast kambrist suuremasse üle viidi. Varem olid ju tema viis kambrikaaslast samuti vaid majanduskuritegudes süüdistatavad ametnikud ja ettevõtjad.

Vene tuntud inimõiguslase Olga Romanova arvates viitab kõik sellele, et Jevdokimovi tapmine on palgamõrv, mis viidi täide kõrgeimal tasemel ja selle korraldaja saab palka jõuametkonnast, vahendab veebiajakiri Spektr.Press. Vaevalt aga uurijad temani kunagi jõuavad, lisas Romanova.

Mitu Vene meediaväljaannet spekuleeris eile võimalusega, et Jevdokimovi surma tegelikud asjaolud jäävadki välja selgitamata ja varsti pakuvad uurijad avalikkusele välja versiooni, et Roskosmose kõrge ametniku tappis laiba tualetist leidnud narkomaan. Mõrva põhjus aga olmepinnal tekkinud tüli.