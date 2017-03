Viljandi teatris Ugala peetakse täna teatripäeva. Ago Andersoni sõnul on see hea viis, kuidas oma kolleegidega kokku saada.

"Teatripäeva pidu tähendab minu jaoks ennekõike seda, et siin näeb nii suures kontsentratsioonis nii palju tuttavaid. See on väga äge!"

Kuidas on Anderson viimase aastaga rahule jäänud? "Õnneks on olnud töine ja mitte väga töine. Kõike on parasjagu ja miski pole ära tüüdanud veel," sõnas ta.

