Viieminutilise vaikushetke korraldasid Naiste marsiga seotud aktivistid, kohale tuli ka väga palju naisi Londoni moslemikogukonnast. Kõik leinajad mõistavad terrorirünnaku üheselt hukka ja paljud neist tundsid sillal seistes, kus seisid ka rünnakus hukkunud, kõhedustunnet.

Grupp naisi, kes kandsid sinist – lootuse värvi – seisid pühapäeval kätest kinni hoides Westminsteri sillal. Kolmapäeva pärastlõunal hukkusid sillal neli ja vigastada sai vähemalt nelikümmend inimest, kui terrorist Khalid Masood autoga sillal inimestele otsa sõitis ja seejärel parlamendihoone juures politseinikku pussitas.

(AFP / Scanpix)

Naised tulid kokku Londoni Naiste marsi (Women’s March ingl. k – toim.) korraldajate kutsel. Osalejate seas oli erineva taustaga naisi, sealhulgas palju moslemeid. 40-aastane perearst Fariha Khan ütles ajalehele Evening Standard: "See tunne sellest, mis siin kolmapäeval juhtus, oli väga tugev. Me mõtlesime nende tavaliste inimeste peale, kes siin olid, kes lihtsalt maha niideti, seisid siin selliselt. See oli väga muserdav." 57-aastane Sarah Waseem lisab: "Kui Londonis toimub rünnak, siis on see rünnak ka minu vastu."

Naised seisid käsikäes ja vaikides vägivaldset tegu ning terrorismi üldisemalt hukka mõistes Westminsteri sillal viis minutit.