Eesti teede-tänavate kehv olukord on teada-tuntud. Kui aga kindlatel teelõikudel hakkavad õnnetused korduma, tuleb nende põhjused välja selgitada ja vajalikud järeldused teha. Tallinna–Narva maantee kuuekilomeetrisel lõigul Aaspere ja Haljala vahel on 17 aastaga hukkunud 12 ja viga saanud 43 inimest. Tegu pole sinka-vonka teega, vaid nöörsirge maanteelõiguga. Kuna Tallinnast Aaspereni ja ka Haljalas on maantee neljarealine, siis kerkib loogiline küsimus, miks otsustati nende vahele jätta mõnekilomeetrine kaherealine maantee. Teadagi on vastuseks, et rahapuudusel. Kui suurejooneline mitmetasandiline Haljala liiklussõlm oleks kas või vähem suurejoonelisena rajatud, oleks saanud ka paar kilomeetrit kõnealusest maanteest ohutumaks muuta. Sest mis mõtet on uhkel liiklussõlmel, kui sinna viib vaid kitsuke maantee?

Kuid seegi teelõik on praegu poolik, sest teekattemärgistust pole. Sügisel alustatud teeremont jäi lõpetamata, sest üllatuslikult saabus vahepeal talv. Talveks poolelijäänud teeremonti on meil varemgi olnud. Kuid kas on maanteeametist ikka normaalne jätta liiklejad riigi ühel põhimaanteel saatuse hooleks või on sel ametkonnal võimalik olla ka iseenda suhtes nõudlikum? Möödunud nädalal sai sel lõigul surma kaks noort meest.

Et maanteeamet plaanib nüüd teelõigule ohtlikke möödasõite välistavate postide paigaldamist, siis mõjub see ühtpidi süü omaksvõtuna. Teisalt aga paneb küsima, miks hakkab maanteeamet liiklusohutusega tegelema alles siis, kui mõnes kohas on ridamisi õnnetusi juhtunud. Et põhimaantee oli joonimata, siis polnud ka mingisugust ennetustööd õnnetuste vältimiseks ja praegu tegeldakse pärast laipadega õnnetust vaid tagajärgede likvideerimisega. Siinkohal maanteeameti tegevuse muster kordub, sest mullu toimus Ida-Virumaal kaks ränka bussiõnnetust, enne kui maanteeamet pidi möönma, et teid ei hooldata nõuete kohaselt ja olukorra lahendamiseks tuli hakata tööd tegema.

Oma süü on ka poliitikutel, kes pole aastakümneid kestnud vaidlustest hoolimata leidnud raha riigi põhimaanteede neljarealiseks ehitamiseks. Seda kuritegelikum on maanteeametist jätta kaherealine põhimaantee terveks talveks poolikuks.