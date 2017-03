Viimastel aastatel moemaiaste lemmikuks muutunud Gucci moemaja on hakkama saanud millegagi, mis on pannud paljud küsima, mida ometi Itaalia luksusbränd sel korral mõtles.

Guccist on viimaste aastatega saanud üks armastatumaid brände ning kõik, millega nad välja tulevad müüb mühinal. Nüüd on aga moebränd disaininud kingad, mis on terve moeilma pöördesse ajanud ja seda sugugi mitte positiivses mõttes.

Tegemist on Gucci sokisandaaliga ehk siis on disainitud king, mis näeb välja nagu oleks kandja otsustanud tavaliste rihmikute all kanda ka ihukarva sokke. Seejuures küsitakse kingakeste eest 1168 eurot. Tõsi, "soki" saab kingast siiski eemaldada, mis tähendab, et 1168 euro eest saab nii kinga kui ka läikiva lateksmaterjalist soki.