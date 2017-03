Otsimise peale leiab klubi ametiasutuste juurest üles. Keda pole, on aga rahvas. Klubi on inimtühi. Kikilipsuga saab tasuta (isegi mütsi küljes olev lipsuke sobib!), ülejäänud fännid peavad kukrut kergendama viie euro võrra. Uurin, millal Kalvi-Kalle peaks saabuma? "Varsti," arvab turvamees.

Tantsupõrandale hakkab vaikselt inimesi tilkuma. Saabub ka DJ, kes lubab, et Kalvi-Kalle ja Helen saabuvad peagi. Kõlavad erutunud hüüded. "No jah, nad võiks ikka tulla küll," pööritab üks baaridaamidest silmi. "Kudrutavad seal tagaruumis."

Rahvast meelitatakse Eesti hittidega – kõlavad nii „Kesköödisko“ kui „Neiu mustas kleidis“. Ühel hetkel läheb baarileti ees aga sagimiseks. "Nad on siin! Issand jumal, nad ongi siin!"

"Prooviabielu" tähed baaris. (Erakogu)

Helen ja Kalvi-Kalle sisenevad kohmetult areenile, publikuks selfinäljas linnarahvas. Järjekord moodustub mõne hetkega ning baaridaamid peavad kibekähku oma uutele alluvatele lihtsamad asjad selgeks õpetama. Kust võtta klaas, kuidas kõige paremini õlut valada ning kuidas ikkagi Heleni „kurikuulus“ sinine kokteil (tont teab, mis seal see on!) joodavaks valmistada! "Kalvi, teeme selfit" hüütakse, kuid Kalvi keeldub. Töökohustused ennekõike.

"Sul on ilus naine," ütleb üks lahjemat kesvamärjukest ootav inimene. "On jah," muigab Kalvi oma nüüd juba kuulsaks saanud muigega ja vaatab Helenit, kes ta kõrval askeldab ning püüdlikult õlut klaasi valab. Kalvi teeb naisele musi.

Üsna pea saab ka tema õllevalamist proovida ning uhke vahukihiga lõpetades ilmub tema näole miljoni dollari naeratus. Klientidest puudust ei tule, järjekord lookleb peaaegu et garderoobini.

Vaata seda naeratust: südametemurdja Kalvi-Kalle baaris (Erakogu)

"Õhtulehest jah. Oi, te jõuate ka igale poole," kõnetab mind baarileti ligiduses üks meesterahvas. Selgub, et ta on Kalvi-Kalle naabrimees. "Ega ta pole nii vaikne kui ta tundub. Ikka korralik möllumees. Tulge meile vahel külla, siis näete!" kutsub ta rõõmsalt.

Noored staarid võtavad hetkeks baarist pausi ning fännihord liigub leti äärest nende poole. Kes tahab enda nuhvlisse mälestuseks kaunist endlit, kes isegi autogrammi. Helen särab tähelepanu keskpunktis, Kalvi-Kallel on aga veidi ebameeldiv (teatavasti väitis ta juba TV3 eetris, kuidas talle peod ei meeldi) ning ühel hetkel otsustab ta suurema kamba keskele maha istuda.

Millest koosnes sinine jook? "Pane viina ikka korralikult," õpetab baaridaam. Sinise värvuse tekitab sinine curacao siirup. (Erakogu)

Heleni silmad lähevad särama aga hoopistükkis kedagi eriti kallist nähes: Liisa on ka siin! Taas baari jõudnud Helen teeb kaaskangelannale kerge tervitusmusi, huultele, ning asub taas klientide soove täitma. Sinine jook läheb sama kiirelt kui Kalvi-Kalle auto driftirajal ning peomeeleolu kasvab. Kuigi järgmisel päeval on ees sõit Võrru samalaadsele üritusele ning Helen tõdeb, et üpris raske on niimoodi tähelepanu keskpunktis ringi sõita, peab ta baaris veel vapralt vastu.

Mõni jutukam proovib Kalvi-Kallelt kommentaare saada, aga mehe suu püsib vapralt lukus. Vabakutseline noortalunik vaatab vastates sügavalt silma, kuid saladusi sealt naljalt välja ei tule.

Lõpuks on aeg end lõdvaks lasta! Liisa on seda juba teinud: tema ümber tiirleb mesilasena üks triiksärgis vanem meesterahvas, kes brünetti kuidagi silmist ei taha lasta.

Ometi hoiavad juba saates "Abielus esimesest silmapilgust" sõbrannadeks saanud Helen ja Liisa kokku - mehed jäetakse kõrvale ning tantsitakse isekeskis.

Helen ja Liisa rõõmsalt sõbranna seltsis tantsupõrandal (Erakogu)

"Prooviabielu" on taas eetris juba kolmapäeva õhtul kell 20 TV3-s.