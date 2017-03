Tallinna tudengid on käima lükanud tänuväärse projekti, mille eesmärk on kõikidesse politseiautodesse meie kõige nooremate kodanike jaoks kaisukaru hankida.

Projekti algataja Kaur Vahtriku sõnul oli idee aluseks isiklik kogemus.

''Alles siis, kui minu lähedase inimesega oli juhtunud õnnetus, mõistsin, kui habras on inimelu ja millise psüühilise trauma see lisaks füüsilisele kaasa tuua võib. Hollandis ja Austraalias on sellised programmid juba olemas ja need tõesti aitavad õnnetuse läbi elanud lapsi. Mõtlesin, et kui tahan midagi muuta, siis tuleb alustada iseendast ja nii see projekt alguse saigi'' seletas ta.