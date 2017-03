Selgeltnägijad kohtuvad neiuga, kes põeb juba neli aastat anoreksiat.

Jekaterina tahtis kaaluda 50 kg, kuid pärast soovitud kaalu saavutamist ei suutnud ta enam nälgimist lõpetada. Nüüdseks on Jekaterina eluohtlikult kõhn.

Ema kardab, et tütar võib haigusesse surra, kuid neiu usub siiralt, et on endiselt ülekaaluline. Kas selgeltnägijatel õnnestub neiut sööma panna?

Ülipõnev "Selgeltnägijate tuleproov" koos Marilyn Kerroga TV3-s täna kell 21:30.