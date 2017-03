Teksatrendid muutuvad pidevalt ja uus kuum trend on juba silmapiirile kerkimas.

Kui praegu on teksamoes ilma tegevad kärbitud pikkusega teksad, mis võiksid olla veel ka veidi alt laieneva säärega, siis juba on silmapiirile kerkimas uus teksatrend, millest suure tõenäosusega saab tõeline moehitt, ennustab moeportaal Who What Wear.

Milliste teksadega siis tegu? Tegelikult on üldmulje jätkuvalt sama: teksad näevad välja nagu oleksid nad paar numbrit lühikesed. Hitiks teeb need hoopis teatud detail püksisäärel. Nimelt on uueks moeröögatuseks niiöelda varjuteksad, mis tähendab seda, et teksasääre välisosal on kolmnurkne, teises värvitoonis osa, mis meenutab veidikene kokkuvolditud paberlennukit.

Positiivseks teeb asja see, et osavamate näppudega moefännid ei pea ilmselt uute trendipükste järgi kohe poodi tormama, vaid saavad oma vanad püksid lihtsalt veidi ringi tuunida.