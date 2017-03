Millised aluspüksid on maailma kõige stiilsemateks naisteks peetud prantslannade meelest kõige seksikamad?

Aluspükse on teatavasti igat masti. On neid, mida nimetatakse niiöelda vanaema püksadeks ehk ülisuured ja korralikult kaetud alukad. Teises äärmuses on aga ülinapid, vaid mõnest nöörist koosnevad püksikukesed. Millised on prantslannade meelest aga kõige seksikamad aluspüksid, mida kanda, paljastab moeportaal Who What Wear.

Seejuures tasub teil valmis olla üllatuseks. Ilmselt arvavad paljud, et prantslannad on pigem nappide aluspükste pooldajad. Tegelikult on asi aga hoopis vastupidi.

Nimelt armastavat prantslannad üle kõige just suuri, puuvillaseid alukaid, mida enamik neist on kandnud juba lapsest saati. Seejuures leitakse ka, et neist seksikamaid püksikuid annab otsida.