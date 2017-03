Keila Jõesaare maaomanik sai linnavalitsuselt loa ehitada varem planeeritud 30 maja asemel kaks ning enam kui 90 protsenti Jõesaarest jääb ka edaspidi avatud pargiks.

Kui Keila linna territooriumil asuv Jõesaar omandireformi käigus omanikule tagastati jaotus maa sihtotstarbe järgi 50 protsendi ulatuses sotsiaalmaaks, 35 protsendi ulatuses elamumaaks ning ülejäänud kaitsealuseks maaks. Volikogus esmaspäeval kinnitamisel oleva detailplaneeringu järgi on hoonestatavaks alaks määratud vaid 6,7 protsenti Jõepargi maaüksusest, teatas linnavalitsus.

"Oleme lõpuks jõudnud lahenduseni, kus mõlemal osapoolel on põhjust lõpuks teisele käsi ulatada. Üldise hüve vaatest pole enam midagi juurde võita, sest linnaelanikele jääb ligipääsetavaks park, mis praegu tegelikult linnale ei kuulu," ütles Keila linnapea Enno Fels. Tema sõnul aitasid sellise tulemuseni jõuda linnarahva seisukohavõtud ning maaomaniku vastutulelikkus

Keila abilinnapea Timo Suslovi sõnul jõuti aastaid väldanud läbirääkimiste käigus linna ja maaomaniku vahel kompromissini, kus detailplaneering annab eraomanikule õiguse ehitada ainult kaks maja Linnuse tänava äärde, kuid see täidab siiski tema algset ootust oma maad sihipäraselt kasutada. Need kaks maja on lubatud ehitada asukohtadesse, kus ajalooliselt on hooned asunud ning moodustavad olemasolevate majade vahel paiknedes Linnuse tänava loogilise terviklahenduse.

"Linna jaoks on see olnud väga pikk ja keeruline protsess, kus ühelpool on õigusjärgne omanik oma vanematele kuulunud lapsepõlvekoduga ning õigustatud ootusega oma vara kasutada. Teisalt aga linnarahvas, kes pika okupatsiooniperioodi jooksul harjus Jõesaart kasutama igaüheõigusega," ütles ta.

Möödunud nädalal andis Jõesaare detailplaneeringule heakskiidu ka Harju Maavalitsus. Maavanema kinnitusel on detailplaneeringu vastuväiteid kaalutletud, arvestatud erinevate huvigruppidega ning linna seisukohta on piisavalt põhjendatud. Samuti ei ole detailplaneeringu koostamisel ning menetlemisel rikutud vastuväiteid esitanud isikute seadusest tulenevaid õigusi.

Planeeringu järgi antakse õigus ehitada kaks elamut ajalooliselt olemas olnud hoonete asukohti järgivale alale: aatriumelamu 34 korteriga ning nelja korteriga ridaelamu, mõlemad kuni kahekorruselised. Jõepargi omanik on andnud Keila linnale lubaduse Jõepargi ülejäänud territooriumi üle andmiseks, mis tagab pargile avaliku kasutuse ning linn saab ka tulevikus selle hooldamisse ja parendamisse investeerida.

Allikas: BNS

Foto: Scanpix