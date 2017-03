Kontskingi on igas mõõdus, kuid milline on see kõige õigem kõrgus, mida naised peaksid eelistama?

Kontskingi on nii mõnesentimeetrise kontsaga kui ka üle 10 sentimeetrise kontsaga. Kuid, milline on ideaalne kontsa kõrgus? Loomulikult oskavad sellele vastata prantslased, kes teavad moest teatavasti kõike, kirjutab Who What Wear.

Ideaalse kontsakõrgus paljastab tuntud prantsuse kingadisainer Laurence Dacade. Tema sõnul on ideaalseks kõrguseks 8,5 sentimeetrit. Põhjus selleks on lihtne - selline konts annab pikkust juurde, muudab kõnnaku graatsiliseks ja ei sega naistel elamast oma igapäevaelu.