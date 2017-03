Kui sulle meeldib tähelepanu, siis tead - ei ole midagi põnevamat sellest, kui sind vaadatakse ja sinust räägitakse! Tõenäoliselt oled ekstravert ja naudid imetlust ja tähelepanu keskpunktis olemist. Portaal Your Tango avab kaardid - kes on need tähelepanu igatsevad sodiaagimärgid, kes ilma kuidagi ei saa... Jäär

Keegi ei ole jäärast enesekindlam. Seetõttu pole ka üllatus, et just jäär on pidude täht. Isegi kui sa ei tunne kedagi selle sodiaagimärgi esindajatest - sa märkad teda seltskonnas kohe! Enesekindel kõnnak, temaga olev kaaskond ning see, kuidas kõik teda imetledes jälgivad.

Jäär ei otsigi alati tähelepanu, aga ta teab, et ta haarab kõigi tähelepanu. Isegi tähelepanu mitte otsima minnes - ta ei ütle iial säramisest ja märgatuks saamisest ära. Kaksikud Kaksikud on seltskondlikud, kes armastavad elada põnevat elu lõbutsedes ja sõpradega. Sa tunned ta ära inimesena, kes jutustab oma pöörastest pidudest ja kogemustest. Tema jaoks pole mingi probleem vetsus oma järjekorda oodates uusi sõpru leida. Kuigi kaksikud on tihti tähelepanu keskpunktis - isegi sellest jääb talle väheseks. Ta usub, et inimesed peaksid talle veelgi enam tähelepanu pöörama, sest tal on nii palju vastu anda. Lõvi Tõeline täht, kes januneb tähelepanu - loomulikult lõvi! Ta on väga domineeriv inimene ja teda ei ole lihtsalt võimalik ignoreerida. Mõnikord on ta siiski natuke liiga dramaatiline. Mida see tähendab? Kui sa ei ole talle veel oma tähelepanu pühendanud, siis ta paneb su endale tähelepanu pöörama. Lõvi tähelepanust ei loobu ja ta teeb kõik, et ka sina teda märkaks. Seda isegi juhul, kui ta võib iseend häbistada või avalikult lamenti lüüa. Skorpion Sõltuvalt sinu suhtest skorpioniga -ta on sinuga kas väga veenev või agressiivne. Ta ei otsi tavaliselt tähelepanu ja võimalust jätta muljet, aga kui mingi jama vajab klaarimist, siis võidab ta teiste tähelepanu väga kergelt. Üht ära unusta - ei ole mingit võimalust, et saaksid skorpionit ignoreerida. Isegi siis, kui ta tähelepanu ei otsi - ta teab, et on kõigi mõtetes pidevalt kohal. Ambur Ambur elab põnevat elu isegi siis, kui ta ei ürita. See on ka põhjus, miks inimesed temast alati räägivad. Ta on üks kõige ekstravrtsemaid sodiaagimärke - seetõttu on ta alati ka tähelepanu keskmes. Kuna ta on nii populaarne, siis sageli inimesed tahavad temaga suhelda, sest ta toob põnevust ja tähelepanu ka neile, kes temaga.