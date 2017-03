“Mina läksin natuke ees ja tegin pilte. Panin silmad kinni ja nuusutasin magnooliaõit. Üks meeter minust eemal oli magava lapsega vanker, mille peal oli käekott. Täpselt see hetk, see kaks sekundit, kui silmad kinni panin, käekott varastatigi. Silver, kes tuli minu järel paar minutit hiljem, nägi kuidas pätt prügikasti peal kotti lahti muukis, passe ja pangakaarte maha loopis ja raha otsis” tabas luuletaja abikaasa päti otse teolt.

“Silver hakkas kohe tegutsema ja sakutas päti läbi. See hakkas ristimärgi nimel vanduma, et tema käes raha ei ole ja pätt pani veel korra minema. Silver sai ta uuesti kätte ja siis olid juba ka politseinikud platsis,” räägib Kristiina Ehin.

Umbkeelsetele Ungari politseinikega oli aga tükk tegemist, et olukorda selgitada. “Tegelikult nad ei saanud meist tükk aega üldse aru ja siis läkski veel umbes tund seletamiseks, et tegelikult on see üldse minu kott ja kogu see raha, mis on pätil taskus on minu luulekogude ja Silveri plaadimüügi raha. See oli tõeline keelekümblus,” räägib Kristiina, kuidas politseinikega suhtlusel oli abiks Google’i tõlketeenus.

“Tagasilend oli juba planeeritud, ei teagi kuidas see oleks läinud. Päti mahavisatud dokumendid tuli kõik tuulistelt tänavatelt nartsisside vahelt üles korjata.”

Ungaris oli Kristiina luulekogu “Laulud mu südamel nagu kivid” ungarikeelset tõlget esitlemas. “Ungaris ilmus luulekogu mõned kuud tagasi, aga nüüd läksime esitlema ja oli kaks luuleõhtut ja kontserti Silveriga. Üleeelmisel õhtul oli Budapestis kontsertõhtu ja järgmisel õhtul Szegedis. Jäime sinna ööseks ja järgmisel hommikul läksime ilusasse, päikselisse, magnoolialõhnalisse, nartsisside ja tulpidega ääristatud tänavatele kõndima. Seal rahakotivargus toimuski.”