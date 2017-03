MTV juht ei pea Spede käitumist küll üle mõistuse robustseks, kuid märgib, et tänapäeval võiks selliste intsidentide loojat oodata kohtutee. “Tuleb veel kord rõhutada, et Spedet ei tabatud kunagi üheltki talumatult teolt.”

Sairanen ja Pasanen muutusid lähedasteks Spede viimasel eluaastal. Nad rääkisid naistest ja tõdesid, et naistest on raske aru saada. “Ma ei ütleks, et Spede suhtumine oleks olnud just misogüünia, aga “Naiste loogika” sketšid olid otse tema vaimulaadist pärit.”