On nii mõnigi asi, mida su juuksur sinuga mitte kunagi ei jaga, olgu te nii head sõbrad kui tahes.

Arvad, et sa tead oma juuksurist kõike ja teie vahel pole saladusi? Arva uuesti! Veebiportaal Chic tegi nimekirja asjadest, millest juuksurid mitte kunagi ei räägi.

1.Tahad endale mõne staari soegut ja su juuksur on öeldnud, et see pole mingi probleem? Järelikult ta valetab! Tegelikult ei tasu kunagi loota, et pildiga juuksuri juurde minnes, on tulemus täpselt samasugune nagu pildil.