Kikase tooted on palju rohkem kui lihtsad lihatooted. See on summa teadmistest, kõrgväärtuslike toidutoorainete ostust, valitud lihadest kuni lõpptoote viimistluseni, mis tipneb kinnistunud teadmistega kohalikest ja rahvusvahelistest tootmistehnoloogiatest ja maitse-eelistustest! Kikas, see on korralik kõhutäis!

Kikase küpsetatud lihatooteid iseloomustab värske ja harjumuspärane puhas maitse ja lõhn, hea suutunnetus, tervislikkus, kõrge kvaliteet, valkude ja mineraalainete sisaldus, lisaainete vähesus, meeldiv ja sobiv pakend. Seda süües tunned end hästi! Tõeline toidukogemus!

Kikase tooteid proovisid seitse inimest ning kommenteerisid neid.

(Jörgen Norkroos)

Linnanaisesink

- Puhas liha, pehme ja maitsev.

- Tõeliselt maitsev. Tunda, et liha on korralikult.

- See on mahlakas ja hea tekstuuriga!

- Väga hea, mõnusalt rulaadine. Liha täis. See mulle meeldib!

- Kerge maitse.

- Maitse on võib-olla üks kõige puhtamaid ja autentsemaid.

Kikas fried chicken

- Maitsev, lihakas ja põneva kõrvalmaitsega.

- Pehme, aga samas mingi vürtsimaitse on juures. Sobib näiteks õlle kõrvale.

- Oi, kui hea see on! Minu absoluutne lemmik!

Väike kotlet - 39 punkti

- Haukasin ampsu ja meenusid need kotletid, mida tegi vanatädi. Parajalt sibulane ja tõesti maitsev.

- Nagu hea kodune kotlet.

- Olen suur särisevate maitsete fänn, nii et lisaksin hea meelega maitseaineid. Kes mingit omapärast kogemusi ei otsi, sellele on see kotlet ideaalne.

- Tekstuurilt võiks olla veidi paksem, aga see vist maitse asi.

- Kotlet sobib ideaalselt hommikuse võiku vahele!

- Sellise mõnusa ja muheda maitsega.

Fileepihv

- Väga hea, kanamaitset on korralikult tunda.

- Lihane maitse, aga mingi maitse võiks veidi tugevamalt tunda olla. Olen tugevate maitsete austaja.

- Juba peale vaadates tekitab isu.

- Väga tailihane ja mahe. Ilus oranž värv, sobib hästi ka lastele.

Kanatasku peekoniga

- Domineerib peekonimaitse.

- Peekon annab kogu kupatusele hea maitse. Ostaksin, minu lemmik.

- Peekonilõhn on tunda. Hea valik õlle juurde.

- Miski selle juures meenutab mulle verivorsti.

Perepihv

- Väga hea, aga mina lisaksin rohkem juustu.

- Juust lisab põneva nüansi. Maitsev.

- Väga hea maitsega.

- Panen hea meelega võileiva peale.

Kalkunilihapall

- See on sama hea nagu frikadell. Minu arvates sobib hästi supi sisse.

- Maitse on hea, piisavalt mahlakas.

- Väga hea niisama näksimiseks.

- Mõnus ja tummine.

