"Maanteeamet ning Politsei- ja Piirivalveamet jälgivad jätkuvalt murega, kuidas meelelahutuslik saatesari "Sõidud Taukariga" propageerib ebaturvalist autojuhtimist ja liiklusreeglite eiramist, seades ohtu nii sõitjad kui kaasliiklejad. Seda kahetsusväärsem on, et saate peategelased on ühed nimekaimad lauljad ja eeskujuks paljudele noortele, kelle seas on ka praegused ja tulevased autojuhid," seisab pöördumises.

Karl-Erik Taukari heatujusaade "Sõidud Taukariga" on silma jäänud televaatajatele , kuna nii mitmelgi korral on Taukar lauluhoos käed roolilt võtnud. Möödunud nädalal tegid antud asjas pöördumise TV3le ka Maanteamet ja politsei.

"Pilootosas nägime, kuidas autoroolis emotsionaalselt lauldi, žestikuleeriti ja pillimängu imiteeriti. Samal ajal registreeriti vähemalt kaks liiklusõnnetust Eestis, mille põhjustasid kõrvalised tegevused autoroolis. Pilootosa eetripäeval viidi haiglasse vastassuunda kaldunud noor mees, kes sõidu ajal telefoniga tegeles. Järgmisel päeval sõitis teelt välja 14 lapsega koolibuss, sest juht püüdis õnnetuse hetkel maast üles tõsta mahakukkunud mänguasja," seisis avalikus pöördumises.

Sarja esimeses osas oli Taukari kõrvalistmel laulu löömas Anne Veski ning Taukari nentis, et sellist mastaapi megastaari kõrval kippus autkoolis õpitu ununema.

Maanteamet tuletab meelde, et kõrvalised tegevused mõjutavad roolikeerajat nii käelisel, visuaalsel, auditiivsel kui ka tunnetuslikul tasandil. "Pillimängu imiteerimine või äge žestikuleerimine nõuab vähemalt ühe käe (saates lausa mõlema käe) roolilt võtmist; pilk suundub teelt eemale; emotsionaalne vestlus ja muusika hägustavad teele keskendumist veelgi. Mitut tegevust on võimatu korraga ja korrektselt sooritada. Inimese aju lülitub ühelt ülesandelt teisele ega suuda ohuolukorras eraldada olulist väheolulisest."

Leito sõnul ei tekkinud saate võtetel siiski hetkekski liiklusohtlikku olukorda. "Saatejuhil oli auto valitsemine ning võtterühmal situatsioon sajaprotsendiliselt kontrolli all, ent käte roolilt eemaldamine pole siiski soovitatav ning edaspidi proovib võttemeeskond jälgida, et saatejuht keskenduks liiklusele rohkem," sõnas Leito Delfile.

Maanteeameti ning Politsei- ja Piirivalveameti poole pöördusid murelikud inimesed, kes juhtisid tähelepanu saates nähtud vastutustundetule käitumisele autoroolis ning ka liiklusseaduse võimalikele rikkumistele.

Maanteameti sõnul on hädavajalik, et ühiskonnas väärtustatakse ohutut liiklemist ja peetakse meeles, et me kõik oleme kellelegi eeskujuks. "Sellises formaadis saade annab ohtlikku liikluseeskuju ja ei ole turvaline ka saates osalejatele endile. Seetõttu palume vaadata üle saate formaat ning veenduda, et uued eetrisse minevad episoodid ei sisaldaks riskeerivat liikluskäitumist. Juhul kui saade ei ole filmitud kõigile liiklejatele avatud teel, tuleks seda vaatajatele selgitada ning neile meelde tuletada, et avalikus liikluses sel viisil sõidukit turvaliselt juhtida ei saa."