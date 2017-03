Kim Kardashian tahab vastukaaluks eelmisele tormilisele aastale kolmandat last saada, ehkki arstid hoiatavad, et ta tervis ei pruugi rasedusele vastu pidada.

"Tahan, et mu lastel oleks õdesid-vendi, aga arstide arvates on see ohtlik," rääkis USA tõsielustaar oma seriaalis. Kimil ja räppar Kanye Westil on tütar North (3) ja poeg Saint (1). Kim elas mullu oktoobris Pariisis üle relvastatud röövi. Peatselt tabas Kanyet vaimne kokkuvarisemine ja ta viidi ravile.

Kimi eelmised rasedused olid rasked. Kardashianide peresarja mullusügiseses osas manitses ema Kris Jenner Kimi: "Sa võid verest tühjaks joosta."

Värskes episoodis šokeeris Kim oma ema ja õdesid ülestunnistusega, et tema ja Kanye proovivad kolmandat last saada. "Ma ei taha, et sa teeksid midagi, mis sind ohtu seab," ütles Kris seepeale.