Vanglasarja “Orange Is The New Black” võtetel tutvunud Samira Wiley ja Lauren Morelli pidasid maha glamuurse kahe valges kleidis pruudiga pulmapeo.

Poussey osatäitja Wiley ja Netflixi seriaali stsenarist Morelli teatasid oma kihlusest oktoobri algul.

Nende suhe sai avalikuks 2014. aastal – vaid paar kuud pärast seda, kui Morelli lahutas kaks aastat kestnud heteroabielu. “Mõistsin, et olen gei, 2012. aasta sügisel, oma esimestel võttepäevadel,” kirjutas stsenarist hiljem Mic.comis avaldatud artiklis.

Naistevaheliste lembestseenide kirjutamine vanglaseriaalis võimaldas Morellil oma varjatud tundeid välja elada. “Leidsin Piperi ja Alexi kujul oma ihade väljendusvahendi ning pilguheidu oma võimalikku tulevikku.”