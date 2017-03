Eesti juurtega nõid ja "Selgeltnägijate tuleproovi" finalist Marilyn Kerro lohutab naisi, kellele teeb muret, kui mees ei märka nende iluprotseduuride tulemust.



Kerro ütleb, et seksikus ja enda eest hoolitsemine füüsiliselt on kindlasti hea, kuid lisaks tuleb meeles pidada ka muud. "Fakt on see, et mehed ei näe meid üldse sellistena, nagu näeme ennast," kirjutab Kerro oma Instagrami fotol. Ta toob näiteks, et kui naine muudab enda juures midagi ja mees ei märka, tõlgendab naine seda kui märki mittehoolivusest.

"Märkame enda, ja eriti teiste naiste, juures väikeseid asju, kuid mehed vaatavad meid kui tervikut. Neid ei huvita, milline soeng, milline juuksevärv või mis sul seljas on. Kui see pole midagi väga ebatavalist, siis ta ei pööra suure tõenäosusega tähelepanu. Mitte seepärast, et ta ei hooli. Nii on seatud lihtsalt," õpetab nõid.