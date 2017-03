Detektiiv Dave Edgar (60), kes on Madeleine McCanni kadumisjuhtumit uurinud kolm aastat, usub, et tüdruk võib veel elus olla.

Edgar on jõudnud järeldusele, et inimene, kes Briti tüdruku aastaid tagasi röövis, on oma teo sõbrale või mõnele pereliikmele üles tunnistanud, vahendab Mirror. Edgar usub, et lapse röövinud inimene on kellegi poolt kaitstud.

(AFP / Scanpix)

"Röövijad ei suuda oma tegusid enda teada hoida," rääkis Edgar väljaandele. "Kogemus on näidanud, et nad tunnistavad oma teod alati kellelegi üles."

Detektiiv asus asja uurima, kui Portugali politsei aktiivse menetluse lõpetas.

Ta on kindel, et Madelein'i vanemad Kate ja Gerry McCann ei olnud asjasse kaasatud. Lisaks on detektiiv arvamusel, et tüdruku kadumine oli keerukalt ette kavandatud.

(Reuters / Scanpix)

2009. aastal ütles Edgar Belfast Telegraph'ile, et tema uskumuste kohaselt võib Madeleine viibida vangistuses kusagil keldris - justnagu Josef Fritzli ohvrid.

Madeleine McCann kadus 2007. aasta 3. mail Portugalis. Tänavu aasta 13. mail peaks ta tähistama oma 14. sünnipäeva.