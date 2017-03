Kalamaja südames Balti Jaama vahetus läheduses on end hotell Economy ruumidesse sättinud Kohvik Sõbrad. Kohviku leidmisega võib ka kohalikul kalamajalasel raskusi olla, kuna sissepääs peidab end Vana-Kalamaja tänaval. Aga kohviku punase ukse leidmisega tasub kindlasti vaeva näha!

Kalamajas on ammu igatsetud ühe hubase kohviku järele, kus sõpradega kohvi juua ja hommikusööki süüa, lõunal suppi ja praadi nautida ning õhtul üks vein koogi kõrvale võtta. Jah, terve Telliskivi on täis neid nn second-hand kohvikuid või modernseid linlikke „jahedaid“ söögikohti, Sõbrad seevastu on värviline sõbralikus stiilis koht. Seal tunned end koduselt nii kiiret lõunat võttes, perega einestades kui ka sõbrannadega kokteilitades.

Juba kohvikusse sisse astudes tunned kvaliteetse kohvi ja magusa saiakese lõhna ning tuba särab sõbralikkusest. Valikus on nii soolaseid kui magusaid pirukaid. Kohviku sisustus on väga värviline, võiks öelda eklektiline. Palju on käsitööd ja erilisi detaile, mida võidki vaatama jääda. Laudu katavad laudlinad, vaasides värsked lilled, pigem “vanaemaaegsed” lihtsad taimed. Nõud järgivad samuti oma värvidega üldist joont, anonüümsed valged nõud on ju kõigile juba ammu tüütuks muutunud!

Kohviku menüü on sama kirev nagu kohviku sisustus. Saab nii venepärast seljankat kui Itaaliast pärit pastaroogi, eestlasele maitsevaid kodumaised räimi kui ka restorani sobivat madalkuumusel küpsetatud veisepõske. Eestlaste lemmik on ju muidugi igas söögikohas Caesari salat ning seetõttu leiab selle ka kohviku menüüst, kuid väikese krutskiga - nimelt serveeritakse seda tempura pallina. Eestis mujalt sellist asja täna ei leia. See on Kohvik Sõbrad vaieldamatu hitt, mida tuleb kindlasti proovida! Ka taimetoiduaustajad ei pea kohvikust mööda kõndima. Kui menüüst sobivat rooga ei leia, siis kokad on valmis meisterdama ka pearoogi ilma lihata.

Magusast on Sõpradel koogileti kuninganna kohvikus valmiv Napoleoni tort ja Itaalia käsitööjäätis. Mõlemad viivad keele alla ja neid tahaks veel ja veel.

Igal pühapäeval on kohvikus traditsiooniliselt pannkoogipühapäev, kus pakutakse nii soolaseid kui suussulavaid ja hõrke magusaid pannkooke. Erinevalt paljudest muudest kohtadest on Sõpradesse oodatud ka hästikäituvad neljajalgsed sõbrad.

Suvel on kohvikul tulemas uus ja suvisem menüü koos jäätisekokteilide ja smuutidega. Avatud on suvi läbi lilleline terrass koos katusega, kus saab veini või proseccot nautida ka vihma korral. Lisaks on suur hoov, kus aeg-ajalt suve jooksul hoovikontserte korraldatakse.

Sõbrad soovivad olla kohaks, kus lahutatakse sõprade meelt, täidetakse hästi ja soodsalt kõhtu, tehakse imelisi kokteile... Olla kohaks, kuhu seinte vahele jäävad parimate sõprade saladused ning kuhu mõni tulevane potentsiaalne kunstnik (EKA-st) võib oma sketše joonistama tulla.