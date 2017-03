Briti konservatiivid on hoiatanud, et nende juht Theresa May saab Brexitit käivitades silmitsi seisma aastaid kestva keeruliste parlamentaarsete ja õiguslike jagelemistega.

Briti peaminister Theresa May käivitab artikli 50 juba ülehomme, 29. märtsil, kirjutab The Independent.

May'l saab olema kaks väljakutset - pidada läbirääkimisi Euroopa Liiduga ning viia ellu kõige keerulisem seadusandlus Briti poliitilises ajaloos.

May on veendunud, et Brexit viiakse täielikult ellu kahe järgneva aasta jooksul.