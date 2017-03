Olgu lahutuse põhjuseks petmine või mitte - lahutus on keeruline alati. Lõpetada suhe ja jagada vara - kes saab koera, kes kingitud serviisi - see võib muuta südamevalu veelgi suuremaks.

Kõige tipuks - armuke karjus mehe endisele naisele, et ootab last.

Mees käis lapsehoidjale peale, et too tema ja kaasaga voodisse vallatlema tuleks. Läks aega, kuid nii juhtuski. Kuid pärast kolmekesi armatsemist ja vallatlemist - naine teatas mehele, et tema ja lapsehoidja on armunud. Mees kaotas naise ja jäi ilma vallatlustest lapsehoidjaga...