Pole midagi paremat sellest hommikusest naudingust, kus saab näpistada väikse aja ainult iseendale. Selline hommikurutiin aitab voodist välja nii külmal ajal kui ka siis, kui energiavarud ei ole päris maksimumtasemel. Kosutava kohvitassi nautimiseks võiks aga olla kodus hea masin – kuidas seda aga leida?

Oluline on ootuste kaardistamine:

1) Kas joon piimaga kohvi?

2) Kas mulle on oluline masina suurus?

3) Soovin ma kohvi kohviubadest, mida masin ise jahvatab, kapslitest, padjakestest, tablettidest?

4) Soovin ma vastavalt oma vajadustele kohvi kangust, temperatuuri jm seadistada?

5) On mulle oluline masina/veski müratase?

Eelpool välja toodud omadustest sõltub palju ka hinnaklass. Näiteks integreeritud vaikne veski masinal on mugav ja kohvikvaliteet on värskelt jahvatatud ubadest väga hea, ent ta on veidi kallim.

Nende omaduste järgi saame ka masinatüüpe liigitada:

Poolautomaatsed kohvimasinad. Seda tüüpi masinad on kompaktsed, väikesed, komplektis on tavaliselt auruotsik piima vahustamiseks. Kohvi tegemisel kasutatakse käepidet, mille sisse asetatakse jahvatatud kohv või kohvitablett. Rõhu abil surutakse vesi läbi kohvi ja vähem kui minutiga saate nautida maitsvat kohvi. Hinnad algavad 100 eurost.

Täisautomaatsed kohvimasinad. Seda tüüpi kohvimasinaid võib nimetada “nutimasinateks “. Kohvi teevad nad enamasti kohviubadest, mida nad ise ka jahvatavad. Paljudel masinatel on lisaks ka võimalus kasutada jahvatatud kohvi. Teie peate vaid lisama kohvi ja vee, valima soovitud kohvikanguse ja koguse ning vajutama nupule: masin jahvatab kohvioad, valib soovitud vee koguse, määrab rõhu ja valmistab kohvijoogi. Siiski tuleb märkida, et seda tüüpi kohvimasin on suurem ja võtab rohkem ruumi.

Hind alates 250 eurost ja ulatub 5000 euroni.

Senseo kohvimasinad. Seda tüüpi kohvimasinad kasutavad eelnevalt valmistatud kohvi – jahvatatud ja doseeritud filterpaberisse (padjakestese). See on lihtne, hügieeniline ja odav viis teha maitsvat kohvi neile, kes tahavad kiirelt ja lihtsalt kohvi ilma liigselt raha investeerimata.

Hind alates 60 eurost kuni 180 euroni.

Kapselkohvimasinad. Seda tüüpi masinaid on väga palju. Teistest juba arutletud kohvimasinatest erinevad nad selle poolest, et kohvi tegemiseks kasutatakse spetsiaalseid kapsleid. Praegusest KohviSemu valikus võite leida uuendusliku disainiga ja väga lihtsa kasutusega Nespresso ja Dolce Gusto kapselkohvimasinaid. Nüüdsest võib iga kohviarmastaja nautida täiusliku espressot oma kodus. Kohvikapslite tarbimine tagab maksimaalse värskuse ja täpse kohvi koguse.

Hind alates 70 eurost kuni 300 euroni.

KohviSemu on uhke selle üle et saame pakkuda kõige laiemat kohvimasinate valikut, aidata valida Teie soovidele ja ootustele vastav toode.

Vaata täpsemalt SIIT!