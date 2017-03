Väljaande The Sunday Times andmeil esitanud USA president Donald Trump Saksa liidukantsler Angela Merkelile arve enamale kui 346 miljardile eurole. Just nõnda palju olla Saksamaa võlgu NATO-le.

(Reuters / Scanpix)

Valge Maja on väidet, nagu oleks Trump taolise erakordse sammu astunud, eitanud, vahendab The Independent.

Ajakirjanduse andmeil on Merkel Trumpi arvet ignoreerinud. The Sunday Timesi andmeil oli üks Saksamaa ministritest seda pidanud koguni "ennekuulmatuks". Minister, kelle isikut pole avalikustatud, sõnas: "Selliste nõudmistega soovitakse hirmutada vastaspoolt, kuid liidukantsler võttis seda rahulikult ega allu sellisele provokatsioonile."

(Reuters/Scanpix)

USA president ise on öelnud, et arvel on välja toodud hinnanguline võlasumma.

Ligi 451 miljardit on väidetavalt tekkinud alates Merkeli eelkäija, Gerhard Schröderi valitsusajast.