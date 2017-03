EKRE esimees Mart Helme pidi esinema Vikerraadios kell 7.35, kuid magas sisse, sest unustas magamistoa kella keerata.

Eelmise nädala lõpp ja nädalavahetusel oli paratamatult jututeemaks kellakeeramine, sest ööl vastu pühapäeva mindi üle suveajale. Kuigi palju oli kuulda, et tegu on pseudoprobleemiga, tekitab see siiski probleeme.

Nimelt unustas kella keerata EKRE esimees Mart Helme, kes jäi tunnijagu hiljaks Vikerraadio saatesse „Vikerhommik“. Helme oli külalisena stuudiosse oodatud kella 7.35-ks, kuid jõudis kohale hoopis 8.35.

„Üks kell terve maja peale jäi keeramata, see oli magamistoa äratuskell,“ selgitas Helme.