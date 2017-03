Sinu isiklik arvamus võib küll kokku põrgata teiste arvamusega, kuid kõik see, mida "süsteem" sulle praegu pakub ja näidata üritab, tuleks kõrvale jätta − igaüks vastutab oma elu eest ikka ise. Kui oled minevikus kokku puutunud sarnase olukorraga, talita parem kogetu järgi ning ära hakka praegu uusi lähenemisi katsetama. Isegi kui need esiti õnnestuvad, võib sul hiljem tekkida kahtlusi ning oled ringiga tagasi alguses.

Meie ratsionaalses maailmas unustame sageli kuulata sisetunnet ning langetada seega otsuseid vastavalt. Peaksid selgeks mõtlema, mida tunned ja soovid tegelikult, oma südames. Enne kui mingis suunas liigutama hakkad, ole endas kindel, et see on just see, mida tahad. Ära anna loogikale voli ja kohe kindlasti ära võrdle end kõigi teistega − vaid sina tead, mis on sulle parim.

KAKSIKUD

Valmis seiklusteks, valmis tegudeks, valmis muutusteks siin, kohe ja praegu. Vahel liiga enesekindel, kuid võimeline tehtu ellu viima. Nii et ära istu diivanil, vaid liiguta ja tegutse, sest praegu on selleks piisavalt energiat. Võimalik ka, et tegu on taolise inimesega sinu elus, kes sunnib sind end liigutama ja midagi ette võtma. Ära siis maga võimalust maha!

VÄHK

Käes on aeg oodata, kuniks seni tehtud töö viimaks vilja kannab. Sul endal ei ole suurt midagi ära teha, vaid pead vaatama, kuidas vili küpseb. Oluline on arendada endas kannatlikkust ja mõistmist, et pikaajalise edu tagamine ei sünni üleöö. Õnn saabub nende õuele, kes oskavad oodata.

LÕVI

Inimesed suhtlevad sinuga nüüd vabamalt, pere ja lähedased on muutunud hoolitsevamaks ning ka vastutulevad inimesed näivad sõbralikud. On paras aeg minna jalutama põllule või metsa, rabasse või mere äärde. Peaksid tundma end piisavalt inspireerituna, et võtta ette kõik need asjad, mille tegemise oled vahepeal kõrvale lükanud.

NEITSI

Mõtlema peab ka teistele, mitte olema isekas. Sinu praegune tegevus näib liigselt kallutatud, ilma et pööraksid tähelepanu inimestele enda ümber. Pole välistatud, et tunned viha kõigi ja kõige vastu, kuid ära ela seda teiste peal välja. Tee selgeks, mis on sinu viha allikas, kuna vastasel juhul võid rikkuda sõprussuhteid ja seada ohtu töökoha. Ära suru peale enda arvamust ja katsu jõuda kompromissideni. Näe asju ka läbi oma kaaslaste silmade.

KAALUD

Argielus suudad tõhusalt lahendada probleeme, mis sinu teele satuvad. Võimalik, et ühtäkki tead ka lahendust millelegi, mille varasemalt kõrvale heitsid, kuid mille nüüd paremini ära suudad lahendada. Lase end kanda igapäevaelu lihtsatest asjadest ja ära muretse üleliia: väikesed asjad viivad sageli suurte asjadeni. Ela hetkes, nagu öeldakse.

SKORPION

Kas vaatad asjadele südame või mõistusega? Kuigi süda teab sageli paremini, mis on meile hea, tuleb teinekord kasutada ka mõistuse häält − vahel on see isegi ülimalt vajalik. Mida teed, seda lõikad. Kui oleme ebakindlad mingis küsimuses või olukorras, on teinekord tegutsemine parem kui lihtsalt teadmine.

AMBUR

Juhul kui sinu elu on olnud pingeline, on viimaks näha nende vähenemist. Kõik sinu ümber ei pruugi küll olla ideaalses korras, kuid aitab ka seegi, et saad kergemini hingata. Võta aega iseenda jaoks, et saaksid teha selgeks, kuhu sa edasi tahad minna. Aitab ka väike jalutuskäik looduses.Tööalaselt võid otsustada vahetada ametit, mistõttu ära pelga küsida abi või infot võimaluste kohta.

KALJUKITS

Oled energiat täis ja sinu ideed võtavad jumet, kui vaid võtad südame rindu ja liigutad nende nimel. Sinu finantsolukord muutub paremaks, saad ehk kingi või võidad lotoga. Tunned end üleüldiselt energiliselt, ka sinu tervis peaks olema igati tasemel. Seega kasuta ära praegust ajahetke ning planeeri julgesti kõike, mida teha tahad, ükskõik kui utoopilised need sulle esiti ka ei tunduks.

VEEVALAJA

Kuna oled rahul iseenda ja sellega, millises eluetapis oled, langetad otsuseid kindlakäelisemalt, tead, mida tahad ning suudad soovid ka teoks teha. Isegi kui keegi üritab sinu jalgealust õõnestada, ära allu provokatsioonile ja usalda iseennast. Praegu ei tohiks sind miski suuta kõigutada. Tööelus võid nüüd saada signaale, et oled ettevõttele äärmiselt väärtuslik. Kes teab, ehk ootab ees ametikõrgendus, palgalisa või tunnustus.

KALAD