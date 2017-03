Prantsusmaa presidendikandidaat Marine Le Pen ütles usutluses CNN-ile, et Krimm on alati kuulunud Venemaale.

Prantsuse paremäärmusliku Rahvusrinde liider Marine Le Pen sõnul tunnevad Krimmi elanikud, et nad on osa Venemaast. Viimast näitas ka Krimmis läbi viidud küsitlus, kus enamus soovis kuuluda just Venemaa Föderatsiooni koosseisu. "Krimm on alati kuulunud Venemaale," märkis Le Pen.

Prantsusmaa presidendikandidaat lisas, et Venemaale kehtestatud sanktsioonid on lollus, sest olukord ei ole mingil viisil paranenud. „Ainuke, mis need teinud on, on tekitanud Euroopa Liidule suuri majanduslikke probleeme . Need on tähtsusetud,“ ütles Le Pen.