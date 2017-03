Tallinna-Narva maantee ohtlik Aaspere-Haljala teelõik, kus 12 inimest on oma elu kaotanud, saab ohutuse suurendamiseks sõiduradade vahele kummipostid, kirjutab Eesti Päevaleht.

Aaspere-Haljala teelõik Tallinn-Narva maanteel on 6,5 kilomeetrit pikk ning viimase 17 aasata jooksu on seal juhtunud 33 liiklusõnnetust: vigastatuid on olnud 42, hukkunuid 12. Ka maanteeamet tunnistab, et tegu on ohtliku kohaga ning kavatseb ohutuse suurendamiseks panna teelõigu sõiduradade vahele kummipostid ning kehtestada täieliku möödasõidukeelu.

„Sirge teelõik on ju möödasõiduks sobiv, kuid samas on nähtavus pikiprofiili tõttu piiratud. Juhile näib, et tee on eespool vaba ja saaks mööda sõita, kuid vastutulija võib jääda künka varju,” selgitas maanteeameti liiklusohutuse ekspert Villu Vane.

Kuigi teelõigu kummipostidega varustamine on esialgu projekteerimisfaasis, peaksid need paigaldatama esimese poolaasta jooksul.