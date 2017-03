Korrakaitsja otsis Eha Boženit ja küsis allkirja avaldusele, mille naine oli politseile juba varem esitanud, et saada avalikuks kogunemiseks vajalikku luba. "Mina lihtsalt küsisin, kas te tulite ka küünalt tooma?" meenutab Božen ja lisab madaldatud häälel: "Ja siis see poiss ütles, et ei, ma ei tea, mis siin toimub, aga ülemus käskis tulla teie käest allkirja võtma."

Boženi sõnul ei küsinud ta, kas mees teab, mis päevaga on üldse tegu, vaid selgitas kohe, et mälestatakse neid inimesi, keda küüditati Siberisse. "Ta ütles mhmh – mõistvalt, et selline päev on olemas," usub Božen, et korrakaitsja oli küüditamisest siiski teadlik.

Kommunistide repressioonide all kannatanute Alutaguse organisatsiooni Memento esimees Lembit Prits, kes andis TV3 uudistele laupäeval kommentaari, selgitas, et tema politseinikuga ei vestelnud, kuid kuulis mälestusürituse korraldaja arvamust, et kurb, kui politseinik ei tea, mis päevaga tegemist on. "Ega meie poolt seal midagi kurja ei olnud," arvab Prits, et politseinikud võiksid siiski teada, mis üritused sellel päeval toimuvad.

Jõhvi politseijaoskonna juht Kalle Kuusik selgitab, et politseiametnik saabus küüditamise mälestusüritusele eesmärgiga koosolekuteatele korraldaja allkiri võtta. Korraldaja oli ametnikule öelnud, et ka temal on võimalus küünal süüdata. Politseinik oli pakkumisest vabandades keeldunud ja lahkunud, kuid andnud mõista, et teab, mis päevaga on tegu.