Laupäeval Tallinnas orienteerumisvõistlusel osalenud ettevõtja Meelis Atonen kukkus ja murdis jalaluu.

Facebookis oma lugu jaganud Atonen kirjeldas, et võistlus algas hästi. Ta oli oma võistkonnaga graafikust ees, punktide kogumine sujus jõudsalt ja adrenaliin oli laes. See aga muutis Atoneni julgeks ja selle asemel, et pikast trepist alla joosta, proovis ta selle kõrvalt mäest kiiremini laskuda. "Koperdasin, otsisin tasakaalu, jalad paindusid all, parem vist väga ja libisesin, hoidsin veel korra ja siis oli maandumine," kirjutas Atonen oma Facebooki postituses.

Sinna nende meeskonna võistlus jäigi, sest tema jalg enam ei kandnud. Mustamäe haigla erakorralise meditsiini osakonnas tuli välja, et tal on jalaluumurd.

"Teel veel mõtlesin, et äkki on hirmul suured silmad. Et äkki pole vaja. Ukse taga veel arutasin, et vist on parem juba. Aga siis tehti pilti ja mu esimene luumurd on tõsiasi. Kips!" kirjutas Atonen, tänades PERHi meedikuid, kes teda asjatundlikult ja kiiresti abistasid.

Õhtulehe lugejatele ütles ta aga küsimust kuulamata, et tal pole midagi rääkida.