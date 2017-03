Koos Mart Niklusega näljastreiki alustanud Jüri Kukk unistas pere juurde pääsemisest.

"See inimene, kes talle toidusondi kõrri torkas, oli suvaline vanglaametnik, kes ei teadnud ega hoolinud millestki. Küll olen kindel, et käsu saanud juhtkond teadis ja arvestas võimalusega, et vihatud poliitvang võib pika nälgimise järel süüa saades surra," ütleb võrukas Jüri Luik, kes oli üks viimaseid eestlasi, kes peatselt Vologda vanglas surnud vabadusvõitlejaga rääkis.

Pühapäeval Tartu ülikooli muuseumi valges saalis peetud langenud vabadusvõitleja päeva konverents keskendus vabadusvõitlejale ja omaaegsele Tartu ülikooli teadurile Jüri Kukele. Õppejõust poliitvang suri näljastreigi tagajärjel, kuid samuti poliitvangina vanglakoridore tallanud Luik on veendunud, et lääne ajakirjanduse veergudele jõudnud mehest taheti lahti saada puhaste kätega.

Sondi torkas kõrri "vabatahtlikult"