"Tõde pääseb päevavalgele!" kinnitas Tiffany Whyte, kes enda sõnul on Janet Jacksoni mahavaikitud tütar. Whyte’i väitel jäi Janet nooruspõlves oma esimesest abikaasast rasedaks, varjas lapseootust ja sokutas tütre ära. Kuid DNA test tõestas, et Whyte’i jutt on tühi mull.

"Olen 31 aastat oodanud," ütles Tiffany Whyte mõni nädal tagasi USA portaalile Radar Online. "Ma tahan tõde teada." Philadelphias elav Whyte on aastaid väitnud, et on Jacksoni ja tolle eksabikaasa

James DeBarge’i salatütar. "See on kindel, et James ja Janet on mu vanemad," lausus ta Radar Online’ile.