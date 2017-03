Noorukesel Ariadnel on rahva poolehoidu ehk enamgi kui Koit Toomel ja Laura Põldverel.

Tänavu sõidavad Eurovisioni lauluvõistlusele Eestit esindama Koit Toome ja Laura looga "Verona". Nii raadiojaamades mängimise sagedus kui ka Youtube’i vaatamiste arv kinnitavad aga, et 18aastane lauljatar Ariadne istub ehk sügavamalgi rahva südametes.

"Verona" võitis "Eesti laulu" ülekaalukalt. See edestas superfinaalis teise koha saavutanud Kerli laulu "Spirit Animal" peaaegu kaks korda, kogudes telefonihääletusel 44 818 punkti. Ariadne võluvalt voolav lugu "Feel Me Now" jäi "Eesti laulu" finaalis viiendaks, kuid puges paljude südamesse.

Seda väidet kinnitab selge fakt: maailma populaarseimas muusikakeskkonnas Youtube on Ariadne laulu kuulatud koguni üle miljoni korra. Täpsemalt enam kui 1 029 000 korda, kui lüüa kokku võistluseelse video, poolfinaali ja finaali esinemise ning "Terevisioonis" üles astumise video vaatajate arvud. Võidulaulu "Verona" on kokku kuulatud vaid umbes 25 000 korra võrra rohkem – üle 1 054 000 korra (jättes kõrvale Youtube’i Eurovisioni kanalisse laetud videod, millel valdavalt rahvusvaheline vaatajaskond ja mis on kogunud umbes 300 000 klikki).