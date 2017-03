Kirjad, mis pakuvad hiigelsuurt lotovõitu, ei risusta ainult arvuti postkasti, vaid tulevad kohale ka tavalises ümbrikus ja paberil. "Mul on hea meel, et olen saanud võimaluse Teiega suhelda ja et Te olete olnud huvitatud meie hoolikalt ette valmistatud pakkumistest," algab kiri, mille Harjumaa elanik Niina möödunud nädalal oma eramaja postkastist leidis. Kiri annab teada, et tal on võimalus saada 25 000 euro suurune auhind ja kahe nädala jooksul saabub järgmine, punane ümbrik, millel on kontrollkood. Selles on dokumendid ja kui Niina toimib juhiste järgi, siis võib ta saada võidust teavitava tähitud kirja.

"Ma ei saa aru, kust nad üldse mu aadressi said!" pahandab Niina. Teda häirib, et pöördumisel on tema nimi ja aadress, ehk isikuandmed, mida ta pole auhinda pakkuvale firmale enda teada andnud.

Politsei Ida-Harju jaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Rainis Sinikas ütleb, et digitaalsete ja paberil petukirjade saatmine käib Eestis lainetena. "Korraga pannakse posti sadu kirju ja internetis kümneid tuhandeid. Kelmid kasutavad rohkem e-kirju, millega ohvreid meelitada. Viimati saadeti Eestis kahtlustäratavaid kirju hulgi postkastidesse paar aastat tagasi." Kuidas peaks aga inimene käituma, kui postkasti on potsatanud kiri, mis teavitab suurema summa võidust või selle võimalikkusest? Sinikas ütleb, et taevast sülle kukkunud raha ja auhinnamängude suhtes tuleb olla skeptiline. "Kui te pole üheski mängus osalenud, siis on võimatu, et midagi võitsite. Sellistele kirjadele ei tohiks vastata ja need tuleks visata sinna, kus on rämpsu koht – prügikasti."