"Tartu peab koerte pidamise eeskirja muutma, muidu ei saa enam jahti pidada," muigab Tähtvere vallavanem Rein Kokk. Jutt ei käi siiski põdrajahist Tähtvere pargis, vaid Tartut ümbritsevatest metsadest, mis jäävad alates sügisest linna piiridesse.

Linnalähedaste valdade liitmisega tekib Tartus ja Pärnus küsimus, kas edaspidi võib hakata linnas rahumeeli sigu, kanu ja lehmi pidama? Ja kas selleks, et keegi pargis püssi kõmmutama ei hakkaks, tuleb jaht ära keelata ka linna piiridesse jäävas metsas?

Probleemid algavad tegelikult palju väiksematest asjadest – näiteks Tartus kehtib nõue, et koerad peavad olema kiibistatud, ümbritsevates valdades aga mitte. Tähtvere vallavanema Rein Koka sõnul on nende kandi koerad siiski juba suures osas kiibistatud. "Oleme linnaga koostööd teinud, liitumine on asjade loomulik käik," ütleb ta.

"Külakoerte kiibistamine on päris hea mõte," leiab Tartu abilinnapea Jarno Laur.