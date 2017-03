Annely Adermann, Sirje sõbranna ning kauaaegne TV3 kolleeg: "Arvan, et kaalukaim põhjus, miks Sirjet armastatakse, on tema soojus. Ta on ehe ja päris, temast kiirgab inimlikkust ja elutarkust. Teda oodatakse, usaldatakse ja hoitakse, sest ta tekitab mõnusalt turvalise tunde: maailm on pöörane, kuid Sirje toob meile kogu seda hullust vahendades lootuse, et kõik võib veel hästi lõppeda. Sirje esindab hääbuvat nn vana telekooli stiili, kus saatejuht pühendub eneseimetluse ja ego upitamise asemel eelkõige saate sisule. Imetlusväärne on ka see, kui kirglikult kaitseb ta kaunist ja korrektset eesti keelt ning head eneseväljendusoskust.

Kohtasin Sirjet esimest korda [ühe TV3 eelkäija] ETV uudistetoimetuse toas. Olin siis noor reporter ja vaatasin teda suure imetluse ja aukartusega. Selline eeskuju – tark, töökas, sõbralik, kaunis. Imetlen teda jätkuvalt. Ta on telestaar selle parimas tähenduses. Mulle teeb kõige enam rõõmu, et ta on hoolimata saatuselöökidest – ta on noore naisena abikaasa kaotanud ning lapsed üksinda üles kasvatanud – suutnud vaprust ja ilu hoides paljusid inspireerida.

Annely Adermann ja Sirje Eesmaa (Erakogu)

Oleme koos palju reisinud, viimati New Yorki, ja võin öelda, et ta on suurepärane reisikaaslane, kes ei löö risti ette millegi ees. Juhtunud on igasuguseid lugusid ja reeglina on ka kõige hullemad õnnelikult lõppenud. Näiteks jalutuskäik Londoni turul, kus Sirje ootamatult kaduma läks ja kui mõne tunni pärast telefonile vastas, selgus, et oli ekseldes otse kuningapalee juurde jõudnud ning Charlesi ja Camillat näinud. Või kui Sirje Portugalis uljalt kivi otsa ronis ja tõusuvee tulekul lõksu jäi. Või kui matkal Norra mägedesse kummaline õhuvool tal juuksed särinal üles tõstis – nagu trollidel. Või kui Moskvas tänavakunstnik temasse portree joonistamise ajal armus. Või eriti kurioosne lugu ühelt Euroopa tuurilt, kus öömaja otsides bordelli sattusime.

Sirje imekaunis Nõmme kodus on tihti palju sõpru ja tal on aktiivne seltsielu. Kui ta poleks uudistestaar, võiks ta olla suurepärane sisekujundaja. Ta annab alati head stiilinõu, kui seda peaks vaja minema. Sirjet huvitavad kunst ja muusika ning kultuurisündmuste kutsed panevad tal silma alati särama. Kui uuritakse, mis on Sirje supervormi saladus, siis on see segu mitmest komponendist: arukus ja elus olulise väärtustamine, avatus ning positiivsus. See, millise hellusega räägib ta lastest ja lastelastest, on lihtsalt väga ilus."