Reformierakondlane Jürgen Ligi tõestas täna, et ka riigikogu liikmetel võib olla südametunnistus. Reformierakondlane tunnistas sotsiaalmeedias puhtsüdamlikult, et põhimõtteliselt piinleme me kõik kevadise kella keeramise tõttu just "tänu" temale.

"Mina selle kella keeramise omal ajal keerasin. Vastik ta on, mulle eriti, aga saage üle, ilma oleks hullem. EL oleks hiljemalt 2005. keeranud ikka, aga ma jõudsin ette ja kehtib see. Oleks ma klassik, ütleksin ainult saage üle, muutusi on vaja, aga ma pole ja seletan, kui sigatsen," tunnistab mees pühapäevaõhtuses Facebooki postituses.

"Torkasin asja 2002. jaanuaris koalitsioonilepingusse, Laar oli tagasi astunud ja Tarandit polnud ees, kui tema kaubamärgist jutt. 1989. pandi Andrese plaani järgi venelased Narva jõel kella keerama. Moskva aeg ja 8 aastat kella keeramist lõpetati. See oli tore, aga Euroopa (ja USA, Kanada, Austraalia) suhtes kõikumine mitte. 1997. toodi seepärast suveaeg tagasi," selgitab Ligi lähemalt.



"Aga Andres ei jätnud ja sai Laarilt 2000.-2001. jälle mittekeeramise keeramise, Lääne suhtes võnkumise, pimedad õhtud ja varased päikesetõusud. Kuni läksid kõik koos - et saaks tulla Indrek ja võitlust jätata. Nüüd see tähendaks Moskvaga sünkroonis olemist. Venemaa kaotas suveaja 2011. ja seda pole veel Valgevenes," lisab ta.

"Ainus praegusest parem oleks suveaeg aasta läbi. Aga mitte talveaeg. Ratast näiteks saab pärast tööd pikemalt sõita aprillist septembrini nagu praegu, lapsed ja vanad õues toimetada, õigel ajal päikest võtma, varane valgus rikub vähem und. Talvel pole vahet. Praegune võitlus ainult keeramisega võib asja hullemaks teha," avaldab Jürgen Ligi lõpetuseks arvamust.