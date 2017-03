Vaevalt oli Venemaa opositsiooniliider ja tuleva aasta valimiste presidendikandidaat Aleksei Navalnõi astunud Moskva kesklinnas metroojaamast Tveri tänavale, kui politsei ta kinni võttis. Hiljem tviitis ta politseijaoskonnast: "Minuga on kõik korras. Istun jaoskonnas ja vestlen politseinikega Dimoni filmist. Jätkake jalutamist, ilm on ju ilus!"

Aleksei Navalnõi tuli korruptsiooni vastu korraldatud jalutuskäigule-miitingule, tossud näpus. Täpselt sellised, nagu olid ühel peategelasel tema internetis kulutulena levinud filmis "On vam ne Dimon" (ta ei ole teile lihtsalt Dimon). Dimon on venelaste seas peaminister Dmitri Medvedevi hüüdnimi. Navalnõi paljastas filmis, kuidas peaminister Dmitri Medvedev on oma käealuste fondide kaudu enda kätte krahmanud tohutuid maavaldusi Venemaa eliitpiirkondades, hooneid, viinamarjaistandusi nii Venemaal kui ka Itaalias, jahte ja palju muudki. Navalnõi nõudmisele, et peaministri mahhinatsioone uuritaks, vastasid võimud vaikimisega või poetasid, et kohtu all oleva kurjategija süüdistused ei vääri tähelepanu.

POLITSEI KÜÜSIS: Aleksei Navalnõi vahistati niipea, kui ta metroojaamast väljus. (Reuters / Scanpix)

Inimesed ei kartnud