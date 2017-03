Kõigepealt leiutati lift, mis suudab kõverike kaudu kõrgustesse tõusta ja seejärel tuli idee maailma kõrgeimast pilvelõhkujast, mis kerkiks New Yorgi kohale ja näeks välja nagu hiiglaslik tagurpidi U. Projekteerijate idee järgi ehitataks see Manhattanile.

Ühendriikide arhitektuuribüroo Oiio tegi projekti, püüdes vältida New Yorgi rangeid ehituspiiranguid ja painutas üle 1200meetrise pilvelõhkuja kirjaklambrikujuliseks. Ehitise "jalad" vajaksid õige väikest platsi ja tulevane omanik ei peaks seetõttu maa ostmiseks ülikallis linnas kuigi palju kulutama. Pikkuses ületaks see hoone mänglevalt maailma kõrgeimat ehitist, 828meetrist Dubai hiigelpilvelõhkujat Burj Khalifah, kirjutab Briti ajaleht The Independent.

Varem poleks selline kõver hoone kõne allagi tulnud, kuid nüüd on pilvelõhkuja, mis sai hüüdnimeks Big Bend, tarvis juba leiutatud lift, mis suudab tavapärasel moel kõrgustesse tõusta, aga vajadusel liikuda ka käänulises šahtis. Hoonesse on kavandatud kaks sellist liftišahti. Esialgne projekt kujutab pilvelõhkujat kitsana ja suuremat osa fassaadist kataksid aknad, kuid sobiva tellija puhul võib see tulla mõnevõrra tüsedam, et sinna mahuks rohkem elamiseks ja äriks kõlblikke ruutmeetreid. Hoonest avaneb suurepärane vaade Central Parkile.

Esialgu pole veel pilvelõhkuja ehitamiseks kindlat kokkulepet, kuid Oiio omanik Ioannis Oikonomou on saatnud projektid mitmele investorile ja loodab, et arhitektide idee viiakse ellu.

Samas on New Yorgile pakutud teistki kummalist pilvelõhkujat. Pigem oleks see hiiglaslik sein, mis jookseks Central Parki servas. 300 meetri kõrgusesse horisontaalsesse hoonesse tuleks 80 korda rohkem pinda kui Empire State Buildingisse. Selle autorid, arhitektid Yitan Sun ja Jianshi Wu on juba innovatiivse mõtlemise eest preemiaidki saanud.