Politoloogi ja Res Publica asutaja ning esimese esimehe Rein Taagepera sõnul on IRL-i madalate reitingunumbrite põhjuseks see, et Res Publica tiiva mõjul on erakond oma sisu kaotanud ning isamaalisuse asemel on alles vaid poliitilised tehnoloogiad.

"Kui Res Publica poisid möönavad, et kõik, mida nad puudutavad, läheb pika peale raisku, ja tulevad tulema, lähevad poliitiliselt 40-aastaselt erru, siis võib-olla oleks Isamaal veel mingit lootust, aga pole loota, et Res Publica poisid niisama lahkuksid ja isegi kui nad seda teeksid suureks üllatuseks, on ikka IRL-i kõdunemine juba väga kaugele arenenud," nentis Taagepera, edastab ERRi uudisportaal.

Partei tulevikuväljavaateid peab Taagepera pigem tumedateks. Praegusest raskest olukorrast välja tulemiseks läheb Taagepera sõnul IRL-il vaja karismaatilist juhti. "Ja milline karismaatiline juht tahaks minna seda vankrit vedama?" küsis ta samas.