Kõigepealt tuleb eristada töövõime (varem töövõimetuse) hindamist ja puude raskusastme määramist, mida hinnatakse erinevalt ning mis on üksteisest sõltumatud. Inimesel, kel on hinnatud töövõimetus või osaline/puuduv töövõime, ei pruugi olla puuet ja vastupidi. Varem kasutati töövõimetuse hindamiseks protsente nullist sajani. Uue süsteemi järgi saab töövõime olla kas täielik, osaline või puuduv. Puudeastmeid oli ja on ka praegu kolm: keskmine, raske ja sügav puue. Inimene, kellele oli määratud töövõimetuse protsent, sai töövõimetuspensioni. Kellele oli aga määratud puude raskusaste, sai ja saab ka edaspidi puudetoetust.

Kogukonnas elamise puhul on autor ilmselt viidanud erihoolekande arengukavale, mille üks eesmärk on muuta psüühikahäirega klientide elukorraldus tavakeskkonnale sarnasemaks. Praeguseks realiseerunud või veel töös olevaid plaane on peetud juba üle kümne aasta ning tegevustesse on kaasatud ka puuetega inimeste esindajad. Oleme nõus, et ööpäevaringsed teenused peavad olema kättesaadavad.

Selleks, et hinnata, kas süsteemi on tarvis lisavahendeid uute kohtade loomiseks, on sotsiaalkindlustusamet lubanud üle kontrollida, kes praegu ööpäevaringset teenust saavad. On põhjust arvata, et toetavate teenuste vähesuse tõttu on varem sinna suunatud ka need inimesed, kes saaksid tegelikult hakkama ka kergematel teenustel. Sotsiaalkindlustusamet vaatab otsuste tegemisel inimeste vajadusi, tegutsedes seejuures arusaadavalt olemasolevate vahendite piires. Erihoolekandeteenusele on aasta-aastalt riigieelarvest raha juurde antud: kui 2013. aastal oli eelarve peaaegu 18 miljonit eurot, siis 2017. aastal on see ligi 25 miljonit eurot. Paraku ei ole kõik vajadused sellegipoolest kaetud.