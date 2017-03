Osa koolijuhtide ja vanemate soov on lõpetada õpilaste hindamine muusikas, tööõpetuses, kehalises kasvatus ja kunstiõpetuses. Senise korra järgi pannakse neis ainetes üheksanda klassi lõpuks koondhinne ja hoolsale õpilasele on see heaks võimaluseks tõsta oma hinnete keskmist. Eelkõige poistele on just algklassides ja põhikoolis saadavad neljad-viied hea soorituse eest kehalises kasvatuses või tööõpetuses see, mis tõstab enesehinnangut ja mõjub positiivselt. Kõigil ju pole head keelevaistu või reaalainetes lahtist pead.

Kaob pingutamisharjumus

Muudatused õppeprotsessis on küll vajalikud, ent neid ei tohi teha kiirustades. Kitsa kildkonna mõte ei pruugi sobida enamikule koolidele ja õpetajatelegi ei pruugi uus kord meelt mööda olla. Suurim mure uuendusliku süsteemi juures on lõhe tekitamine õpetajate seas. Mida peavad koolis tundma muusika-, tööõpetuse-, kunsti- või kehalise kasvatuse õpetajad, kui nende aine tunnistatakse teise- või kolmandajärguliseks? Teadmised polegi olulised ega hinded vajalikud? Kõikidel lastel pole viisipidamist, kõigist ei saa lauljaid. Ometi on muusikatundides ka muusikaajalugu, tehakse selgeks ooper ja sümfoonia, räägitakse maailmakuulsatest heliloojatest. Neidki teadmisi on vaja.