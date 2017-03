Valdo Randpere ja Viktor Vassiljev räägivad seekord esmalt Jüri Ratase sõidust Venemaale. Lisaks tuleb jutuks EKRE ja kohtunike vastasseis.

Muuhulgas ütles Vassiljev, et see on tore, kui saame samasooiharate registri, sest sellist ei olnud isegi Hitleril Saksamaal olemas.

