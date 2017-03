Kaksikud

Merkuuri ja Uraani ühenduse tõttu võid olla suurepärases vaimses vormis. Kuid sind võib kummitada ka rahutus ja närvilisus. Liikluses tuleks silmad-kõrvad lahti hoida!

Vähk

Täna võib sul tekkida tahtmine järjekordselt kivi alla pugeda. Sulle võib tunduda, et teised inimesed räägivad sind taga või et sinu mõtteid ja arvamusi ignoreeritakse. See ei ole nii – see on vaid su enda hetketunne!

Lõvi

Ajahetk annab sulle lähipäevil parima võimaluse mingit laadi läbimurde saavutamiseks. Aeg on küps vajalike muudatuste tegemiseks kõige laiemas tähenduses. Lase oma vaim vabaks!

Neitsi

Tehniliselt keerukate asjade soetamine pole soovitav – risk saada defektiga toode või osta lihtsalt „vale“ asi – tegelikult vajasid hoopis midagi muud. Ka tuleks nüüd välistada kõik võlgade seonduv.

Kaalud

Suhete tasandil on palju uusi ja huvitavaid momente. Praegu on parim võimalus luua uusi ja inspireerivaid kontakte. Keegi võib üllatada või lausa ehmatada. Ole valmis uuteks kohtumisteks!

Skorpion

Kaldud liigsele eneseanalüüsile ega soovi oma tundeid teistele avada. See on küll hea kaitse, kuid võib sinu ja teiste vahel tekitada hingelist võõrandumist.

Ambur

Täna võid ootamatult sattuda avalikkuse huviorbiiti – seda enam jälgi, et see, kuidas sa end teistele väljendad, oleks kõigile arusaadav ja üheselt mõistetav. Hoidu kiirustamisest!

Kaljukits

Kuu ja Saturni pingeseisu tõttu kipud taaskord oma võimeid ja võimalusi alahindama. Pea meeles, et sa lihtsalt tunned nii, see ei ole mingi objektiivne reaalsus. Keskendu ikka positiivsele ja sa näed, et asjad laabuvad!

Veevalaja

Merkuuri-Uraani ühendus võib võimendada sulle tüüpilisi iseloomujooni. Kui satud konservatiivsete inimeste seltskonda, vali rohkem neid teemasid, millest rääkima hakkad.

Kalad