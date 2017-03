Kaksikud

„Tagurpidi“ loogika töötab sinu puhul hetkel lausa suurepäraselt. Jõuad heade tulemusteni viisil, mis võib teiste jaoks tunduda arusaamatu. Loogika ja intuitsioon on tasakaalus.

Vähk

Keegi võib sinuga osavalt manipuleerida. Ta eeldab, et sa oled asjaga nõus, kuna sa jätad lihtsalt sellise mulje. Püüa olla enesekindlam ja ära nõustu vaid selleks, et pingeid vältida.

Lõvi

Sinuni võib jõuda sellist infot, mis paneb sind asju uues valguses nägema. Teine võimalus on see, et infot ja erinevat liiki muljeid on lihtsalt liiga palju. Tee vahet olulisel ja ebaolulisel.

Neitsi

Õige hetk mõne muudatuse sisseviimiseks. Ja kui midagi on juba pikka aega olnud pidevalt halvasti, siis nendel päevadel on võimalus see viga parandada. Sul on silma lahenduste leidmiseks.

Kaalud

Seis on sinu jaoks paljulubav, eriti suhete liinis. Praegu loodud sidemed ja kontaktid toovad kaasa huvitavaid ja edasiviivaid arenguid. Ning alustatud ettevõtmised kannavad originaalset vilja.

Skorpion

Kui tööd on palju, siis võid tunda, et juhe hakkab kokku jooksma. Eriti ei kannata sa seda, kui sind tagant kiirustatakse. Teisel tasandil hoia oma tervist ja ole ettevaatlik loomadega.

Ambur

Sekkud asjadesse, mis ei ole tegelikult üldse sinu rida. Samas annab seis sulle rohkelt energiat ning muudab seltskonnas populaarseks. Parim päev millegi pöörasega tegelemiseks!

Kaljukits

Oled ehk liiga palju mineviku mõju all. Näiteks võid luua uue suhte vanade skeemide kohaselt – kuid see ei pruugi olla hea lahendus. Probleemiks võib olla ka liigne kriitilisus.

Veevalaja

Situatsioon taevakaardil tekitab vajaduse olla korraga mitmes kohas. Infot ja kohtumisi kipub olema tavalisest tunduvalt rohkem. Liiklusolukorras võid aja võitmiseks liiga agaralt gaasipedaali vajutada.

Kalad