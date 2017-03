Eriti päeva teine pool peaks kujunema aktiivseks ja teguderohkeks. Seega kasuta seda mõju selleks, et midagi konkreetset ja asjalikku korda saata. Passiivsus oleks päeva mõjude raiskamine.

Kaksikud

Ole kannatlik ja ära lase pead kohe norgu, kui asjad ei edene nii kiiresti nagu sina seda soovid. Samuti on võimalik, et sulle esitatakse selliseid nõudmisi, mida on sul raske aktsepteerida.

Vähk

Nüüd võib sinu otsustest ja tegevusest sõltuda sinu edaspidine karjäär või siis lihtsalt mingi muu tööga seotud oluline moment. Ning kui teed õige valiku, saavutad kiire edu.

Lõvi

Ajahetke märksõnaks on kohustused, lubaduste täitmine. Isegi kui sul ei tundu olevat millegi eest vastutada, võivad siiski tekkida sellised olukorrad, kus sa pead käituma eriti vastutustundlikult.

Neitsi

Sa üritad leida ka hallis keskkonnas eksootilisi nurgakesi, kus oma uitmõtetel lennata saaksid lasta. Otsid abi rutiini ja igavuse vastu – see võib ka õnnestuda, kuna mõtlemine ise vabastab rutiinist.

Kaalud

Päev sobib asjade tugevdamiseks. Ka millegi kogumiseks, korjamiseks, kasvatamiseks. Hea aeg aktsiate ostmiseks, pangakonto avamiseks. Päeva probleemiks võib olla armukadedus.

Skorpion

Head võimalused neil, kellel on plaanis sobitada uusi põnevaid tutvusi. Samas võib sinu suhe oma partneriga olla ülemäära emotsionaalne. Ka su partner võib natuke üle mängida.

Ambur

Sulle mõjuks praegu kasulikult rohke käimine, eriti koos oma lemmikloomaga – kellega oleks näiteks tore ka veidi võidu joosta. See kõik ergastaks su ajusid ja tõstaks psüühilist toonust.

Kaljukits

Päev on üldiselt igati soodne, ent probleemiks võib olla sinupoolne jäikus ja kangekaelsus. Kui keegi tuleb uue ja huvitava ideega välja, võid sa olla selle suhtes tõrjuv ja kahtlev. Õhtu soosib kirge.

Veevalaja

Õige hetk selleks, et viia läbi mõni muudatus oma koduses majapidamises. Paiguta ümber mööblit, värvi üle mõni tuhmunud pind või üllata millegagi oma elukaaslast või pereliiget.

Kalad